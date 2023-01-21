السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشدد على استمرار رصد مطالب واحتياجات الأهالى

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار جلسات الاستماع واللقاءات الجماهيرية لرصد مطالب واحتياجات الأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع من أجل بحثها مع الجهات المعنية أولًا بأول وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) للمساهمة في الارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف القرى المستهدفة. 

من جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم عقد جلسة استماع مع أهالي نجع الجزيرة بوادي النقرة بمركز نصر النوبة ويضم 570 نسمة من قبيلة العبابدة. 

وأشار إلى أنه خلال الجلسة تم حصر جميع المطالب والاحتياجات بالنجع ومنها إنشاء وحدة بيطرية وسوق تجارية وجمعية زراعية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ومركز للشباب لخدمة أهالي النجع. 

أسوان حياة كريمه احتياجات المواطنين مطالب مشروعات حياة كريمة

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