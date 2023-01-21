اذا كنت تفكر.. خطوات تأسيس شركة بترول

شهدت الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار البترول، وهو ما قد يجعلك تفكر في إنشاء شركة لها علاقة بالبترول .

وفي هذا السياق تكشف الدستور لكم خطوات تأسيس وإنشاء شركة بترول.

بعد ارتفاع أسعار البترول .. الدستور تكشف خطوات تأسيس شركة بترول

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه يجب أن تؤسس شركة بنظام المناطق الحرة من خلال وزارة الإستثمار “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، على أن يتضمن النشاط عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، والأمر يتطلب ملاءة مالية كبيرة في رأسمال الشركة، والمسئول عن الشركة يقوم بإجراءات تسجيل الشركة في الهيئة المصرية العامة للبترول في نشاط البحث والاستكشاف ويتم تقديم ما يثبت الخبرة السابقة للنشاط من خلال خبراء متخصصين في المجال علي أن يكونوا من المساهمين في رأس المال، و عندما تقوم الهيئة والشركات القابضة بطرح المزايدات الدورية وتلك علانية ويعلن عنها في موقع الهيئه والشركات القابضة والجرائد اليومية، و عندها تقوم الشركة بالتقدم بالتقدم لتلك المزايدات طبقًا للشروط الموضوعة.