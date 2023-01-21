السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اذا كنت تفكر.. خطوات تأسيس شركة بترول

بترول
بترول

شهدت الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار البترول، وهو ما قد يجعلك تفكر في إنشاء شركة لها علاقة بالبترول .

وفي هذا السياق تكشف الدستور لكم خطوات تأسيس وإنشاء شركة بترول.

بعد ارتفاع أسعار البترول .. الدستور تكشف خطوات تأسيس شركة بترول 

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه يجب أن تؤسس شركة بنظام المناطق الحرة من خلال وزارة الإستثمار “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، على أن يتضمن النشاط عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، والأمر يتطلب ملاءة مالية كبيرة في رأسمال الشركة، والمسئول عن الشركة يقوم بإجراءات تسجيل الشركة في الهيئة المصرية العامة للبترول في نشاط البحث والاستكشاف ويتم تقديم ما يثبت الخبرة السابقة للنشاط من خلال خبراء متخصصين في المجال علي أن يكونوا من المساهمين في رأس المال، و عندما تقوم الهيئة والشركات القابضة بطرح المزايدات الدورية وتلك علانية ويعلن عنها في موقع الهيئه والشركات القابضة والجرائد اليومية، و عندها تقوم الشركة بالتقدم بالتقدم لتلك المزايدات طبقًا للشروط الموضوعة.

الدستور تأسيس شركة بترول أسعار البترول الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة العامة للاستثمار ارتفاع اسعار البترول شركة بترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

تأجيل استكمال محاكمة 57 متهمًا فى «حراك الإخوان ضد مؤسسات الدولة»

حركة محليات مصغرة للارتقاء بمستوى الخدمات فى المنوفية

مصرع شاب من ذوى الهمم تحت عجلات القطار فى المنوفية

تأجيل إعادة محاكمة ممدوح حمزة فى «التحريض ضد الدولة» لـ26 أبريل

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين فى قضية «الرشوة» للنطق بالحكم غدًا

اذا كنت تفكر.. خطوات تأسيس شركة بترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا