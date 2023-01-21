كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة جنوبًا يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كالتالي:

السبت 21- 1 -2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

الأحد 22- 1- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

الإثنين المقبل 23- 1- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.