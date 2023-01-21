السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 18 مصابًا فى انقلاب «ميكروباص» على طريق «قنا- سفاجا»

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 18 شخصًا، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "قنا- سفاجا" عند الكيلو 60، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "قنا- سفاجا" عند الكيلو 60، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا.
وجاءت أسماء المصابين كالآتي: "ناصر يوسف، 19عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سعيد، 25 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشاذلية بشير، 55 عامًا، جروح بالساق اليمنى، محمود رجب، 17 عامًا، كسر بالساق اليمنى، وسندس محمود، عامان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بلال معوض، 18 عامًا، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سمير، 18 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين محمود، 28 عامًا، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم".


كما أصبب أيضًا محمود ياسر، 17 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جمال عيد، 19 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي محمد، 19 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وأحمد شاذلي، 11 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب، 19 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وهند سعيد، 27 عامًا، أصيبت بخلع بالكتف اليمنى، ومؤمن محمود، 18 عامًا، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد ناصر، 19 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهاشم عبدالراضي عباس، 19 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي عدلي، 17 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الرعاية الطبية اللازمة الرعاية الطبية العلاج والرعاية الطبية اللازمة المباحث اللواء إيهاب طه النيابة العامة

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