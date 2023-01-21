السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

63 ألف و260 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. اليوم

اللجان
اللجان

تستقبل 334 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ 63 ألفًا و260 طالبًا وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتهاء الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل  الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي ستنطلق اليوم، حيث جرى تجهيز 334 لجنة لاستقبال 63 ألفًا و260 طالبًا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى امتحان 200 طالب بالإعدادية المهنية عدد الطلاب.

ووجه  محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتبارًا من اليوم السبت 21 يناير 2023، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبر، ويوم الإثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الأربعاء دراسات اجتماعية.

امتحانات السبت طلاب الشهادة الاعدادية

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