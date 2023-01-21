السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى كفر الشيخ.. اليوم

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمراكز المحافظة، اليوم السبت، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ولمدة 7 ساعات، ضمن خطة صيانة الأكشاك، واستكمال عملية تحسين الأداء، وتغيير موصلات.


وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء: قرى متبول وتوابعها، والحمراوي وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والصافية بدسوق، وفصل التيار الكهربائي عن قرى معدية مهدي والنجارين، وكمسيون شرق وغرب، بمركز مطوبس، لتغيير الموصلات، وفصل التيار الكهربائي وعن قرية التفتيش وتوابعها بالحامول، للصيانة، وفصل التيار الكهربائي عن مجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، لتغيير الموصلات.

 

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مستشفى الصدر ومستشفى الحميات والعمارات أمام مركز الشرطة، لأعمال صيانة الأكشاك، وفصل التيار الكهربائي عن السوق والبريد بمدينة بلطيم لصيانة الأكشاك.

 

ومؤخرا، تلقى اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، تقريرا عن الأعمال التي شهدتها قرى ومدن محافظة كفرالشيخ في قطاع الكهرباء عن الخدمات المقدمة للمواطنين، لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بمراكز ومدن المحافظة وتركيب 16 ألفا و302 عمود و265 محولا كهربائيا، بإشراف الدكتورة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

 

ففي قرى غرب كفرالشيخ تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى عثمان والحمراء والمعراج بكمية كابلات جهد متوسط 400 متر كابل، و23 برجا وعمودا، أما شرق كفرالشيخ فتم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى عمنشة الشرقية بكمية كابلات جهد متوسط 6.6 موصلات، و18 برجا وعمودا.

 

وبمركز قلين تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى حصة الغنيمى والبكاتوش وقونه وأبوبكر بكمية موصلات جهد متوسط 2 طن، و42 برجا وعمودا، وبقرى سيدى سالم جرى إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى الخوالد وأبوأحمد والإصلاح والعمار والنوى، بـ19 برجا وعمودا، وبمركز الرياض تم إحلال شبكات الجهد المتوسط على مغذى الرياض 3 والرياض 4 بكمية موصلات 25.7 طن موصلات جهد متوسط، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض.

 

وفي برج البرلس تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمحول البوغاز- عصام، و30 عمودا، وبمدينة دسوق، جرى إحلال شبكة الجهد المنخفض على محول حي مكة والمحرقة بـ30 عمودا، وببلطيم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض على محولات الثانوي- سوق الخضار بـ44 عمودا، 1500 متر موصلات معزولة سلاسل رفع قدرات المحولات، وبقرى سيدي سالم تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال  لـ6 محولات، ومحول 1000 ك ف ا وكشك.

 

وبمدينة الرياض، تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال الزائدة لـ5 محولات، وصرف محول 800 ك ف ا، وكشك، وبمدينة دسوق جرى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال الزائدة لـ6 محولات، وتركيب محول 1000 ك ف 1، وكشك، وبمطوبس جارٍ العمل في عملية تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فتم  الانتهاء من تركيب 250 كشكا بالمحول الجديد، و969 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد متوسط بكمية 175 طنا، وتم إنشاء كابلات جهد متوسط بكمية 166 كم، وتغيير 15227 عمود جهد منخفض، و3 كم موصلات معزولة. 

كهرباء قرى كفر الشيخ السبت قلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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