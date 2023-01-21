السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سهير رمزى: قرار عدم إنجابى كان أنانية واضحة.. ولم أذهب لطبيب نفسى مطلقا

سهير رمزي
سهير رمزي

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها لا تعاني من عقدة ما بحياتها بسبب انفصال والدها ووالدتها على الإطلاق، وذلك لأن والدتها لم تجعلها تشعر بغياب والدها على الإطلاق، معبرة: "اتولدت وأبويا مش موجود وهي عوضتني بالحنان والرعاية الكاملة، وكل الصفات الحلوة اللي ممكن تكون فيها سببها هي أمي".

 

 عدم الإنجاب 

وأكدت الفنانة سهير رمزي، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تشعر بالحزن الشديد على عدم إنجابها في شبابها، معبرة:" كنا بنخاف على النجومية والشغل، وقرار عدم إنجابي كانت أنانية مني".

 

نوبات الإكتئاب 

وأضافت في حديثها، أنها لم تذهب على الإطلاق لدكتور نفسي، وذلك لأنها لم تمر بموقف أثر عليها بدرجة تجعلها تدخل بنوبات الاكتئاب، قائلة :" ماحزنتش في حياتي غير على أمي لما رحلت، ولكن مادخلتش في اكتئاب لإني مؤمنة وعارفة إن كلنا مصيرنا المكان ده". .

 

سهير رمزي عدم الانجاب حبر سري الفنانة سهير رمزي انانية القرار

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