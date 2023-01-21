فرج عامر يعلن سبب أزمته مع طارق العشرى مدرب سموحة

أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "نحتاج أن يكون أداء سموحة أفضل من ذلك، وسعيد للغاية بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "كنا قادرين على تحقيق الفوز بنتيجة أكبر من ذلك، وكنا موفقين، وكانت هناك رعونة في إنهاء لاعبي سيراميكا للفرص وهذا قد لا يحدث في كل لقاء وقد لا تخدمك الفرق الأخرى مثما حدث أمس".

وواصل حديثه: "أعتبر حسام حسن مثل نجلي وهو يلعب دور القائد ويجد نفسه في سموحة وفرصة مشاركته تكون أكبر ويعلم أنه غير موفق سيجد له مكان في سموحة وهذا غير متواجد في الأهلي، لأن هناك ضغوطات".

وعن أزمته مع طارق العشري علّق: "الأمور ليست على ما يرام بيني وبينه والأجواء لن تتحسن لأنني كل ما قلته كان صدقًا ومن الصعب تتحسن علاقتي به، هو طلب لاعبين وبعد ذلك قال لا أريدهم وقام باستبعادهم، وهذا سبب أزمتي معه، وتعاقدت مع زياد طارق، وطارق العشري يعاند ولا يشاركه في المباريات على الرغم من المستوى الفني المميز للاعب".

واختتم: "أنا رئيس النادي ولا يصح إلا الصحيح، ولا توجد أي مشكلة شخصية مع طارق العشري وأتحدث عن حقائق ولن أسكت عن ذلك".