السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فرج عامر يعلن سبب أزمته مع طارق العشرى مدرب سموحة

فرج عامر
فرج عامر

أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "نحتاج أن يكون أداء سموحة أفضل من ذلك، وسعيد للغاية بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا".

 

وأضاف: "كنا قادرين على تحقيق الفوز بنتيجة أكبر من ذلك، وكنا موفقين، وكانت هناك رعونة في إنهاء لاعبي سيراميكا للفرص وهذا قد لا يحدث في كل لقاء وقد لا تخدمك الفرق الأخرى مثما حدث أمس".

 

وواصل حديثه: "أعتبر حسام حسن مثل نجلي وهو يلعب دور القائد ويجد نفسه في سموحة وفرصة مشاركته تكون أكبر ويعلم أنه غير موفق سيجد له مكان في سموحة وهذا غير متواجد في الأهلي، لأن هناك ضغوطات".

 

وعن أزمته مع طارق العشري علّق: "الأمور ليست على ما يرام بيني وبينه والأجواء لن تتحسن لأنني كل ما قلته كان صدقًا ومن الصعب تتحسن علاقتي به، هو طلب لاعبين وبعد ذلك قال لا أريدهم وقام باستبعادهم، وهذا سبب أزمتي معه، وتعاقدت مع زياد طارق، وطارق العشري يعاند ولا يشاركه في المباريات على الرغم من المستوى الفني المميز للاعب".

 

واختتم: "أنا رئيس النادي ولا يصح إلا الصحيح، ولا توجد أي مشكلة شخصية مع طارق العشري وأتحدث عن حقائق ولن أسكت عن ذلك".

فرج عامر سموحة الدورى المصرى طارق العشري سيراميكا كليوباترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

الأهلى يتلقى ضربة قوية.. معلول مهدد بالغياب عن القمة 125

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 21 يناير 2023

موسكو: مسئول عسكرى يجتمع برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث الوضع فى أوكرانيا

النهاردة كام طوبة 2023؟

مواعيد الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 في محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل