السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة «الدوم» تنال إشادة لجنة التقديم بعد غنائها «يا أعز من عينى»

المتسابقة سارة كمال
المتسابقة سارة كمال محمد

استطاعت المتسابقة سارة كمال محمد، ابنة محافظة الإسكندرية، الحصول على إشادة لجنة تحكيم برنامج "الدوم" في الموسم الثاني من خلال تقديمها أغنية “يا أعز من عيني”، حيث قال لها الموسيقار محمد أبو الخير: "ربنا يفتح عليكي يا بنتي".

 

مواهب الدوم 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

"الدوم" بوابة النجوم 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

سارة كمال محمد الدوم الدوم بوابة النجوم الموسم الثاني يا أعز من عيني

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