الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين فى أسوان

الحادث
الحادث

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارتين ربع نقل على طريق "إدفو- مرسي علم" بمحافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران بإحدى السياراتين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بحادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة ما أدى إلى اشتعال النيران بأحدهم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارات الإسعاف سيارتين ربع نقل غرفة عمليات النجدة مصرع شخص اشتعال النيران إدفو مرسى علم

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