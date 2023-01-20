ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بالغربية

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرة قسم ثان طنطا.

وشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت محمد سعد الخولى، مدير الرقابة، و ناصر مصطفى العفيفى وأشرف شرف الدين والسيد احمد الحوالة ومحمود حسن برغوث وخالد زكى ومحمد صلاح بالإضافة إلي مباحث الوزارة، لتفقد الحالة التموينية بدائرة قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بـ500 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق وتؤدى إلى الأضرار بالثروة الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة العامة.

ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية

ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية

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