الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بالغربية

ضبط 500 عبوة مبيدات
ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرة قسم ثان طنطا.

وشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم،  وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت محمد سعد الخولى، مدير الرقابة، و ناصر مصطفى العفيفى وأشرف شرف الدين والسيد احمد الحوالة ومحمود حسن برغوث وخالد زكى ومحمد صلاح  بالإضافة إلي مباحث الوزارة، لتفقد الحالة التموينية  بدائرة قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بـ500 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق وتؤدى إلى الأضرار بالثروة الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة العامة.

ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية
ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية
ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية
ضبط 500 عبوة مبيدات زراعية
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خمسمائة عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها الثروة الزراعية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بوزارة الزراعة ضبط سيارة نقل غير مسجله بوزارة الزراعه

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