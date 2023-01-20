الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كهرباء الإسكندرية» تؤجل طرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد حتى بداية فبراير

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن تأجيل الممارسة الخاصة بتوريد العدادات التي كان من المقرر أن تطرحها الشركة لتوريد 200 ألف عداد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة الخاصة بالطرح تلقت العديد من الأسعار الاسترشادية، لكنها كانت مرتفعة فطلبت التأجيل لإعادة الدراسة المالية والفنية حتى تطبق وفق الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار إلى أن الشركة تدرس طرح تلك المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل نظرًا لاقتراب مخزون العدادات لدى شركة الإسكندرية من النفاد.

وتابع أنه كانت هناك 5 شركات مصرية أبدت اهتمامها بالمشاركة في الممارسة التي كانت سوف تطرحها الشركة.

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