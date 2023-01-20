الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى زيارة ليومين.. وزير الرى يبحث مع نظيره السودانى سبل التعاون الثنائى المشترك

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

يتوجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،  منتصف ليل الجمعة، إلى دولة السودان الشقيقة، فى أولى زياراته لدول حوض النيل، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، فى زيارة تستمر ليومين.

بحث التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى

ويبحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم مع نظيره السودانى المكلف ضو البيت عبد الرحمن، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين.

تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل 

مصر والسودان 

إضافة إلى ذلك، سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة الحدود.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية التعاون المشترك السودان الشقيقة جنوب السودان دولة السودان الشقيق دول حوض النيل مجال الموارد المائية مصر والسودان مشروعات الري

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