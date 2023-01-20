اختتام فعاليات قافلة جامعة المنوفية برأس غارب فى البحر الأحمر

اختتمت قافلة جامعة المنوفية الطبية أعمالها، مساء اليوم الجمعة، حيث تم توقيع الكشف على ما يزيد على 2629 مريضا على مدار يومين بمستشفى رأس غارب المركزى ووحدة الأمومة والطفولة برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وانطلقت القافلة برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

وقدمت القافلة الرعاية الطبية للمواطنين، حيث وقعت الكشف علي "138 أطفال و132 أسنان، 155 أنف وأذن، 252 جلدية، 192 عظام، 69 جراحة، 56 مسالك، 106 قلب، 199باطنة، 99 مخ وأعصاب، 69 نساء، 100 صدر، 385 رمد، 199 نظارة، 280 تحليلاً مع توزيع العلاج بالمجان علي المرضي.

أشرف علي القافلة كل من الدكتور عبدالرحمن السباعي، عميد كلية الطب والدكتور هيثم ميمون، عميد كلية الصيدلة والدكتور شادى علام، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وإشراف الدكتورة رضا الفيشاوى، منسق عام جامعة المنوفية للقوافل المتكاملة والدكتورة إيمان مناع منسق القوافل الطبية بكلية الصيدلة وعلاء فتحي، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.