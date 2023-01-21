رئيس البحوث الفلكية يكشف تفاصيل إطلاق مصر القمر الصناعى الثالث

يبحث العديد من المهتمين بعلم الفلك عن التفاصيل الخاصة بإطلاق مصر قمر صناعي ثالث جديد قريبًا، وذلك حسبما أعلنت البحوث الفلكية.

وفى هذا السياق، تواصل «الدستور» مع الدكتور جاد القاضي، رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، الذي كشف في تصريحات خاصة، أن مصر بصدد إطلاق قمر صناعي جديد، وهو «مصر سات 2»، ويتم ذلك بالتعاون مع الجانب الصيني.

وعن موعد إطلاق هذا القمر، قال إنه سيتم إطلاقه من الصين وذلك في شهر أبريل المقبل2023، على أن يتم تصنيع هذا القمر الصناعي داخل وكالة الفضاء المصرية، بينما ستتم عملية تجميع القمر وإطلاقه في الصين.

وأضاف أن جهود مصر تأخرت نسبيًا في مجال الفضاء وأبحاث الفضاء، موضحًا أنه كان هناك مساهمات دولية وعالمية في الفضاء المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة للتقدم في مجال البحوث الفضاء، وأصبحنا نطلق قمر صناعي على مدار آلاف الكيلو مترات عبر معالجات وتبادل بيانات.

وأوضح رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، أنه أصبح هناك جهود مؤخرًا للتقدم في مجال الفضاء عبر إنشاء وكالة الفضاء المصرية، متابعًا: «نأمل أن تكون هناك نتائج وثمار جيدة للغاية لتلك الوكالة»، مشيرًا إلى أن هناك تحالف قومي للفضاء يشارك فيه معاهد ومراكز علمية لتصنيع عدد من الأقمار الصناعية المكعبة.

وأشار رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، إلى أنه تم إطلاق قمرين صناعيين قبل كورونا مباشرة والقمر الثالث في انتظار إشارة الإطلاق.