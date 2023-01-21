السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط وأسعار التذاكر

متحف الحضارة بالفسطاط
متحف الحضارة بالفسطاط

مواعيد متحف الحضارة الكائن فى منطقة الفسطاط وأسعار التذاكر.. من الموضوعات التى يهتم بالبحث عنها الكثيرين من المواطنين خاصة مع اقتراب موعد إجازة الفصل الدراسى الأول.

 

“الدستور” يستعرض التفاصيل الكاملة في التقرير التالى:

معلومات عن متحف الحضارة بالفسطاط

  • يقع بالقرب من حصن بابليون- ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية.
  • يطل على بحيرة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.
  • يقع متحف الحضارة بالفسطاط على مساحة 33.5 فدان.
  • هو بمثابة لوحة فنية تعرض انجازات  الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر.
  • يحتوي متحف الحضارة بالفسطاط على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.
  • يضم المتحف مساحات مؤقتة واسعة للعرض، قاعة ومركز للتعليم والبحث، فضلا عن معرض متعلق بتطور مدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط

مواعيد متحف الحضارة تبدأ من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، والجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء، ومن الساعة 6 مساء حتى الساعة 9 مساءً.

أسعار تذاكر متحف الحضارة بالفسطاط

حددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، لتصل إلى 60 جنيها للمصريين والعرب، و30 جنيها للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

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تعرف على الفئات المستثناه من دفع ثمن تذاكر متحف الحضارة

هناك عدد من الفئات التى يتم استثنائها من دفع قيمة ثمن تذكرة دخول متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، وهم:

-فئة كبار السن فوق سن الـ60 عامًا.

- فئة الأطفال تحت سن 6 سنوات.

- ذوي الهمم وأبناء الشهداء ومصابي الحروب، والمحاربين القدماء. 

- طلاب كليات السياحة والآُثار والفنون التطبيقية والأداب قسم تاريخ حضاري، والآثار، والهندسة قسم عمارة، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية تصميم داخلي، وطلبة ماجستير التراث، وإدارة المواقع التراثية، وعلوم المتاحف وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين.

- أعضاء نقابة المرشدين السياحيين.

- جمعيات دار الأيتام بخطاب مسبق.

- طلاب المدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي بخطاب مسبق.

- طلبة كلا من كلية الآثار والسياحة قسم إرشاد سياحي.

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