تعرف على مواعيد زيارة قصر البارون.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

مواعيد قصر البارون وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال مؤشر البحث “جوجل” وذلك مع اقتراب بداية إجازة نصف العام الدراسى الأول.

مواعيد قصر البارون وأسعار التذاكر

“قصر البارون” تحفة معمارية نادرة شُيدت على الطراز الهندوسى فى القرن التاسع عشر الميلادى بالتزامن مع افتتاح قناة السويس، حيث جذبت القناة رؤوس الأموال الأجنبية وقتها، للعيش فى مصر.

معلومات عن قصر البارون

يعود تسميته إلى المليونير البلجيكى البارون غدوارد إمبان ، حيث قام بتشيده من ماله الخاص ليعيش فيه مع اسرته

شيد على الطراز الهندى حيث كان يعيش المليونير البلجيكى قبل أن يأتى إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر، بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.

يعود تصميم القصر إلى طراز العمارة الهندوسية الأوروبية.

وبنى المليونير البلجيكى، القصر ضمن مشروع سكنى جديد في صحراء القاهرة تحت اسم “هيليوبوليس”، وقرر إنشاء قصره الخاص به.



مواعيد قصر البارون

بداية ترميم القصر

فى عام 2017، قامت وزارة الأثار بعملية ترميم القصر الذي يقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة والتي انتهت بافتتاحه في عام 2020.

ويفتح قصر البارون أبوابه أمام المصريين والعرب والأجانب من الساعة التاسعة صباحًا يوميًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا جميع أيام الأسبوع دون استثناء.

أسعار تذاكر قصر البارون للمصريين والأجانب

وكشفت وزارة السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر قصر البارون للمصريين والأجانب والتي جاءت على النحو التالي:

سعر التذكرة للسائحين الأجانب 100 جنيهاً، و50 جنيها للطلاب الأجانب.

سعر تذكرة بالنسبة للمصريين 20 جنيهاً، و10 جنيهات بالنسبة للطلاب المصريين.

سعر زيارة بانوراما سطح القصر بالنسبة للأجانب هو 50 جنيهاً، و10 جنيهات للمصريين.

رسوم استخدام الكاميرا الفوتوغرافية هي 50 جنيهاً للمصريين والأجانب.

رسوم حامل الكاميرا هي 20 جنيهاً للمصريين والأجانب.

رسوم جلسات التصوير هي 800 جنيها للمصريين والأجانب.

أما استخدام كاميرا الهاتف المحمول فيتم بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.