الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الكاتب مينا ناجى يشارك فى معرض القاهرة للكتاب بمجموعته القصصية «ترددات»

ترددات
ترددات

“ترددات”، عنوان المجموعة القصصية الجديدة، للكاتب والمترجم مينا ناجي، والصادرة حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع، ويشارك بها “ناجي” في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر عقده في الفترة من 25 يناير حتي 6 فبراير 2023.

 

و"مينا ناجي"، كاتب ومترجم وقاص، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية العام الماضي 2022، عن ترجمته لكتاب الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، والمعنون بــ “ضد الابتزاز المزدوج .. اللاجئون والإرهاب ومشاكل أخري”.

 

وصدر للكاتب والمترجم “مينا ناجي” العديد من الإصدارات، نذكر من بينها: “33: عن الفقد والرهاب”، والصادر عن دار المرايا للإنتاج الثقافي والفنون عام 2021 ــ رواية “مدينة الشمس”، عن دار العين عام 2020 ــ رواية “بلا أجنحة” عن دار روافد للنشر عام 2016 ــ بالإضافة إلي ديوان شعري بعنوان “سحر حقيقي” عام 2011 عن دار العين ــ والمجموعة القصصية “الجندب يلهو حرا في شوارع القاهرة” عام 2013 عن دار كلمة للنشر، وديوان شعري آخر بعنوان “أسبوع الآلام” وغيرها.

 

ــ إطلالة علي المجموعة القصصية “ترددات”

وبحسب كلمة الناشر، والتي جاءت علي الغلاف الأخير للمجموعة القصصية  “ترددات”،للكاتب مينا ناجي: "تعكس مجموعة "تردُّدَات" للكاتب مينا ناجي أسئلة ذاتيّة واجتماعيّة عبر تتبعها خيطًا مشتركًا بين قِصَصها السِت، هو حالة 'التردُّد'، التي تظهر في شكل هواجس وتفكير مُفرِط عند أبطالها.

هؤلاء الأبطال يمثلون، كما يشير أحد معاني العنوان، 'ترددات' موجيّة مختلفة في محيط إنساني واحد هو مدينة القاهرة المعاصرة، يتشابكون فيه مع ما حولهم عبر قرارات غير اعتياديّة.

يعاود مؤلف روايتي "مَدينة الشَمْس" (2020) و"بلا أجنِحة" (2016)، ومجموعة "الجندبُ يَلهو حُرًا في شوارع القاهرة" (2013)، لـ 'يتردَّد' على موضوعات تُشكّل العناصر الأساسيّة في أعماله، مثل موضوع 'الحُب' و'العلاقات الإنسانيّة' و'المعاناة النفسيّة والوجوديّة' و'الأحلام'.

الكاتب مينا ناجي يشارك في معرض القاهرة للكتاب بمجموعته القصصية ترددات كتاب ضد الابتزاز المزدوج جائزة الدولة التشجيعية 2022

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