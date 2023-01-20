مصطفى بكرى: حديث الرئيس السيسى عن أزمة الدولار رسالة أمل للشعب

قال الإعلامي مصطفى بكري، الإعلامي وعضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على ملاحقة كل فاسد في المجتمع لينال عقابه حتى لا يكون هناك تآمر على الوطن والمواطن، خاصة أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا ثقة وتفويض الشعب المصري له منذ أحداث 30 يونيو.

إنجازات الرئيس

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حديث الرئيس عن إنهاء أزمة الدولار كانت رسالة أمل للشعب المصري، موضحًا أن الرئيس يدرك معاناة الناس مع الأسعار جيدًا ويعمل على حلها وأن اعتماد الروبل الروسي والجنيه المصري من القرارات المهمة.

تعميق العلاقات الخارجية المصرية

وأضاف في حديثه، أن السيسي يعمق علاقات مصر الخارجية ويعمل على قدم وساق لتعميق وتوثيق العلاقات مع كل الدول الخارجية، ولهذا الدولة المصرية لن تكون عبئًا على الآخرين.