الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة واستكمالها بالقاهرة

وزير التعليم
وزير التعليم

تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، غدًا السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

في حين يستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في اليوم ذاته، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة كالتالي:

السبت 21 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
الأحد 22 يناير، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
الإثنين 23 يناير، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
الأربعاء 25 يناير، امتحان مادة الهندسة.
الخميس 26 يناير، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وجاء جدول الامتحانات بمحافظة القاهرة كالتالي:

الخميس 18 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

السبت 21 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية

الأحد 22 يناير امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية.

الإثنين 23 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير امتحان الهندسة.

الأربعاء 25 يناير امتحان العلوم.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التربية الرياضية التربية الدينية التعليم الفنى إعدادية 5 يناير 2023

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غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة واستكمالها بالقاهرة

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