الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب المحلة: حققنا تعادلًا مستحقًا مع المصرى

عبدالباقي جمال
عبدالباقي جمال

بعث عبدالباقي جمال المدير الفني لفريق المحلة، برسالة شكر إلى لاعبي فريقه على الأداء الجيد خلال مباراة الفريق أمام نظيره المصري في اللقاء الذي أقيم اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري العام الممتاز.

وأوضح جمال، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء أنه كان الأفضل خلال اللقاء خاصة في الشوط الثاني الذي نجح في العودة إلى المباراة والحصول على نقطة التعادل ولكن كنا الأقرب إلى الفوز.

وعلى جانب آخر صبّ حسام حسن المدير الفني لفريق المصري غضبه على لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس عقب نهاية المباراة بسبب إهدار اللاعبين العديد من الفرص السهلة أمام المحلة، بالإضافة إلى حالة التراخي التي ظهرت على اللاعبين خاصة في الشوط الثاني.

وكان فريق المصري قد تعادل مع فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري العام الممتاز.

ويستعد فريق المصري لملاقاة نظيرة فيوتشر في اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء القادم باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

عبد الباقي جمال غزل المحله المصرى البورسعيدى الدورى المصرى

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