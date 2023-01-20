بالأسماء.. إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5167 ن ل س، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي بملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات قرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أسفر عن إصابة 14 عامل من قرية تونا الجبل وهم: ياسر عبد العزيز 40 عاما، علي سيد محمد 27 عاما، يحي حسن مهني 47 عاما، عادل صالح أحمد 29 عاما، شهاب عيد حسن 33 عاما، حسين نادي حسين 20 عاما، محمد صبحي علي 32 عاما، محمود ربيع عبد الرحمن 29 عاما، أحمد محمد عبد الحميد 32 عاما، طارق محمد ياسين 27 عاما، عمرو فرج حسن 21 عاما، محمد عيسي محمد 21 عاما، إيهاب توفيق محمد 28 عاما، أحمد مرزوق كامل 27 عاما، وتم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات واشتباه كسور وارتجاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم التحفظ على السيارة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.