استحداث شرطة الأسرة.. أبرز توصيات تنسيقية شباب الأحزاب حول «قانون الأحوال الشخصية»

كشفت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أبرز توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "قانون الأحوال الشخصية".

وقالت المقدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" على قناة "إكسترا نيوز"، إن التنسيقية فتحت حوارًا حول قانون الأحوال الشخصية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصي، كما أن الحوار الوطني سيعقد حوارًا حول قانون الأحوال الشخصية.

ولفتت إلى أن من أبرز التوصيات التي توصلت التنسيقية لها وستطرح خلال الحوار الوطني، هو استحداث قطاع شرطة الأسرة تختص بمشاكل العنف تجاه الزوجة أو الأبناء أو الزوج، وحل مشاكل الأسرة والبلاغات الخاصة، أما التوصية الثانية هي رقمنة وإعادة مكاتب التسوية، والتوصية الثالثة أن تضم جميع القضايا المتعلقة بالأسرة في ملف واحد وينظر في محكمة واحدة، لأن تعدد الملفات يؤذي المطلقة والزوج المنفصل.

كما تضمنت التوصيات حل مشاكل الاستضافة بربط وزارتي العدل والداخلية، حتى لا يهرب الأب أو الأم بالطفل عند استضافته، وخرجت توصية لمنع زواج القاصرات بشكل جذري أن يكون الزواج أمام لجنة طبية تكشف وتراقب الزيجة وتعطي الموافقة بشكل قانوني، فضلًا عن التوعية الدينية بأهمية الأسرة وعدم استسهال الطلاق.

وأردفت: "حرصنا على تصعيب الطلاق، لأن الموضوع بقى سهل وعلى أبسط المشاكل، يتم الطلاق ما يهدم الأسر التي تكونت حديثًا".

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية صاحبه لغط حتى الآن، لأن هناك حالة من النزاع بين الرجال والنساء وليس هدفهم الخروج بقانون لمصلحة الطفل والأسرة، وإنما كل طرف يبحث عن مصالحه الخاصة.