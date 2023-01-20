إسبانيا أول المتأهلين لربع نهائى مونديال اليد.. والبرتغال تنهى آمال كاب فيردى

حجزت إسبانيا مقعدها رسميا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد المُقامة في بولندا والسويد.

وأصبحت إسبانيا أول المتأهلين بعد تفوقها على سلوفينيا بنتيجة 31/26 في مباراة قوية للغاية وخاصة في شوطها الأول.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 15/15 قبل أن يحسم الإسبان المباراة في شوطها الثاني.

ووصل رصيد إسبانيا لثمان نقاط لتستمر في صدارة المجموعة الأولى وتضمن أول مقاعد التأهل عن هذه المجموعة.

أما سلوفينيا فتوقف رصيدها عند أربع نقاط وقد تودع البطولة رسميا حال فوز فرنسا المتوقع مساء اليوم على إيران.



وفي منافسات المجموعة الثانية فازت البرتغال بسهولة على كاب فيردي بنتيجة 35/23.

انتهى الشوط الأول لصالح البرتغال 14/12 قبل أن تتغير مجريات اللقاء بالكامل خلال الشوط الثاني الذي صار من جانب واحد تقريباً.

ووصل رصيد البرتغال لخمس نقاط تقدمت بها للمركز الثاني مؤقتا انتظارا لبقية نتائج اليوم.

وظلت كاب فيردي بلا نقاط لتصبح خارج البطولة رسميا وتحتل المركز الأخير في المجموعة.

وعلى مستوى بطولة كأس الرئيس الترتيبية فقد تغلب منتخب تشيلي على أورجواي بنتيجة 34/24 في مواجهة لاتينية خالصة بالمجموعة الأولى.

ارتفع رصيد تشيلي لأربع نقاط لتتصدر المجموعة بينما ظلت أورجواي في المركز الأخير بدون أي نقطة.