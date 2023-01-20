الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

باستخدام بياض البيض.. طريقة عمل الكريم شانتيه خطوة بخطوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى كل ست بيت لتقديم أشهى الوصفات لأسرتها، وفيما يخص طريقة عمل الكريم شانتيه نرصد خطواتها خلال السطور التالية، فهو من الحلويات المهمة والمختلفة على السفرة.

طريقة عمل كريم شانتيه البودر في الخلاط

  • إذابة البودر في لبن مثلج ويتم ضربه في الخلاط جيدًا حتى الحصول علي قوام مناسب.
  • نبدء بوضع طبقة من “الكريم شانتيه” على الحلوي أو استخدامه على الأرز اللبن وغيرها من الاستخدامات .

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طريقة عمل الكريم شانتيه الخام:

المكونات:

  • ربع  كوب ماء بارد.
  • ملعقة كبيرة من الجيلاتين
  • ملعقة كبيرة من الفانيليا
  • ربع كوب من السكر البودر
  • كوب إلا ربع حليب

طريقة عمل كريم شانتيه الخام:

  1. إضافة كوب الماء ومن ثم الجيلاتين ونخلطهم بشكل جيد حتى يمتص الجلاتين الماء الموجود ومن ثم نقوم بتسخين الحليب ومن ثم نستمر في التقليب.
  2. نقوم بخلط الجيلاتين على الحليب بحيث نقوم بإضافة الجيلاتين في الماء مع الخلط بشكل جيد باستخدام المضرب ونقوم بإضافة الفانيليا والسكر للحليب والجيلاتين مع الخلط بصورة جيدة حتى يصبح خليط.
  3. نترك الخليط ليبرد ومن ثم يتم وضعه في الثلاجه مدة ساعه، نقوم بوضع الكريمة في كيس ونستخدمه بعد ذلك في الحلويات والتزيين .

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طريقة كريم شانتيه في الخلاط:

باستخدام 6 بيضات مع 3 ملاعق كبيرة من السكر ونصف ملعقة فانيليا. 

  • نفصل بياض البيض ونستخدم الخلاط لخفق المكونات سويًا مع بعضها البعض حتى يتضاعف حجم بياض البيض.
  • نقوم بإضافة الفانيلا والسكر ثم نعود مرة أخرى لخفق المكونات مدة دقيقة.
  • ونقوم بالخفق للمرة الأخيرة حتى نحصل على قوام متجانس.
  • نضع الكريمة في التلاجة حتى يتم التماسك .

هناك العديد من استخدامات الخاصة بالكريم شانتيه من الحلويات والتحليه حيث يتم وضعه عليها في خطوة بديله للسكر الصريح.

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أشهى الوصفات لأسرتها طريقة عمل الكريم شانتيه عمل الكريم شانتيه الكريم شانتيه طريقة عمل كريم شانتيه البودر في الخلاط

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