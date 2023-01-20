الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستقبل أول فوج سياحى صينى منذ 3 سنوات

مطار القاهرة
مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، أول فوج سياحي صيني بعد فترة توقف 3 سنوات، منذ بداية أزمة جائحة كورونا الوبائية، وعدده 28 راكبا قادمين من مدينة تشنجدو الصينية، على متن خطوط سيتشوان الجوية.

وأعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المهندس يحيي زكريا، عن تسيير 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط تقديم كافة التسهيلات للمسافرين بين البلدين.

وقال المهندس يحيى زكريا- خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الجمعة، في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، بعد فترة توقف 3 سنوات- إنه سيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة «جوانزو»، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار تشغيلها المنتظم إلى الصين، كما كانت قبل فترة كورونا.

وأعرب رئيس الشركة القابضة عن تقديره كافة الجهود المبذولة لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير الطيران اتفق مع السفير الصيني على استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب الكبيرة بين مصر والصين، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين، والتي تمتد منذ سنوات.

 

 

استئناف حركة الطيران الشركة القابضة لمصر للطيران جائحة كورونا الوبائية مطار القاهرة الدولي مصر للطيران ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.. حصاد أنشطة «الوزراء» في أسبوع (إنفوجراف)

حسمًا للجدل.. الرى: 6 حقائق حول توقف أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تامر عبدالمنعم يشارك نيرمين الفقى «بعد النهاية» فى دور محامٍ

خريطة التحويلات المرورية بالجيزة لاستكمال أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر

حسين الجسمي يطرح أغنية «ألـمّح له» أولى أغنياته في 2023 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل