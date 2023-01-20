مصر تستقبل أول فوج سياحى صينى منذ 3 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، أول فوج سياحي صيني بعد فترة توقف 3 سنوات، منذ بداية أزمة جائحة كورونا الوبائية، وعدده 28 راكبا قادمين من مدينة تشنجدو الصينية، على متن خطوط سيتشوان الجوية.

وأعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المهندس يحيي زكريا، عن تسيير 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط تقديم كافة التسهيلات للمسافرين بين البلدين.

وقال المهندس يحيى زكريا- خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الجمعة، في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، بعد فترة توقف 3 سنوات- إنه سيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة «جوانزو»، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار تشغيلها المنتظم إلى الصين، كما كانت قبل فترة كورونا.

وأعرب رئيس الشركة القابضة عن تقديره كافة الجهود المبذولة لاستعادة الحركة الجوية بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير الطيران اتفق مع السفير الصيني على استئناف حركة الطيران مرة ثانية، وذلك لدعم حركة السياحة والتجارة والركاب الكبيرة بين مصر والصين، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين، والتي تمتد منذ سنوات.