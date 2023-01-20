صرف مكافأة لـ10 من محصلي مناطق هيئة الأوقاف الأكثر تميزا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة لـ 10 من محصلي مناطق هيئة الأوقاف الأكثر تميزًا في مجال تحصيل الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهم.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنمية مال الوقف وحسن استثماره، وتشجيعًا للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية على استيداء حقوق الوقف بصفة مستمرة، وبناء على مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وبمراجعة معدلات الأداء في تحصيل مستحقات الهيئة.

وهم:

1. علي صابر علي - منطقة كفر الشيخ.

2. السيد علي متولي - منطقة التل الكبير.

3. معتز أحمد داود - منطقة المنوفية.

4. ياسر الشهابي - منطقة البحيرة.

5. عبد الحميد البيومي - منطقة طنطا.

6. مدحت فوزي عبد العظيم - منطقة الشرقية.

7. إبراهيم حامد هندي - منطقة المحلة الكبرى.

8. سناء عبد الله الشربيني - منطقة الدقهلية.

9. عوض رمضان عوض - منطقة طنطا.

10. محمد حنفي - منطقة القليوبية.