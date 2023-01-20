الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 388 تاجر مخدرات فى حملات مكبرة بالمحافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (354) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (388) متهما ضُبط خلالها الآتى:

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,793 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (86,500 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,048 كيلوجرام)، كمية من مخدر الاستروكس وزنت (9,515 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,525 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,947 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,349 كيلوجرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (467 جرامًا)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الكيتامينوزنت وزنت (30 جرامًا)، و(3018) قرصًا مخدرًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

إحكام السيطرة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء الإجراءات القانونية حائزى الأسلحة النارية والبيضاء على مستوى الجمهورية ضبط قضايا المخدرات ضبط الخارجين على القانون ضبط الخارجين

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