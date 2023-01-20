الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

71 محضرًا تموينيًا خلال النصف الأول من يناير في المنيا

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا نظمت العديد من الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع وعرض السلع الغذائية والمخابز البلدية بمدينة المنيا خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وآمن على صحة المواطن وبجودة عالية، أسفرت عن ضبط وتحرير 71 محضرًا تموينيًا متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.  

من جانبه، أوضح حسين خلف عبدالعزيز، مدير الرقابة التموينية أن الحملات الرقابية والتفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير ٧١ محضرًا تموينيًا خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية لفرض الرقابة والانضباط التمويني على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة.

وأشار مدير الرقابة التموينية أن المخالفات تنوعت ما بين ٤٧ محضرًا على المحال التجارية والأسواق (عدم وجود شهادات صحية، غلق البقالة التموينية فى أوقات العمل المحددة، منتجات غير مطابقة للمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٤ محضر للمخابز البلدية تنوعت بين (٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ٦ محاضر نقص وزن ، ٤ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ١ محضر عدم وجود سجل، ٣ محاضر عدم إعطاء بون للصرف للمواطن، ٢محضر عدم مطابقة للمواصفات الفنية لرغيف الخبز).

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتيّ الصحة والطب البيطري وتتم بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار.

المنيا تحرير 71 محضر تمويني خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري مدينة المنيا حسين خلف عبد العزيز مدير الرقابة التموينية الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا

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