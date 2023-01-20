وزير الطيران: تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة والسلامة في مقدمة أولويات القطاع

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني يضع في مقدمة أولوياته تطبيق استراتيجية ترتكز على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وفقاً للأهداف التي وضعتها وزارة الطيران المدني والتي تتمثل في تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأعلى معدلات الكفاءة والتميز، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وفي السياق، نجحت الشركة القابضة مصر للطيران في تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الهيئات والشركات التابعة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وشهد وزير الطيران المدني الاجتماع الختامي للجنة التفتيش الدولية الذي تم خلاله تجديد اعتماد شهادة الأيزوا.

وتقدم وزير الطيران بالشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات بمصر للطيران، مشيداً بالمجهود الكبير الذي بذلوه وكذلك فريق العمل من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذي توج بنجاح الشركة في اجتياز تفتيش الأيوزا بدون أية ملاحظات، ما يؤكد التزام مصر للطيران بكافة المعايير الدولية في السلامة والجودة في كل تخصصات صناعة النقل الجوي.

من جهته، أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن روح فريق العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هي الدافع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة وتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف زكريا أن تجديد شهادة الأيزوا جاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش والمراجعة على كافة أدلة العمل بالشركات وآلية تطبيقها بما يضمن فاعليتها وملاءمتها للتشغيل بكافة الأنشطة، مؤكدا أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يُعد دليلاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

من جهته، أشاد فريق التفتيش الدولي بالتزام مصر للطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أي ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.