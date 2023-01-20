محافظ سوهاج يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء لجان الفتوى والمصالحات بالأزهر

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء لجان الفتوي والمصالحات بالأزهر الشريف، والذي عُقِدَ بمقر منطقة سوهاج الأزهرية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود عبدالملك نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الهواري مساعد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وحضر المؤتمر أيضًا كل من النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، وأعضاء لجان الفتوى والمصالحات بسوهاج، وأسيوط.

وأكد محافظ سوهاج، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، أهمية دور الأزهر الشريف كمنارة دينية وعلمية قادرة على نشر المفاهيم الصحيحة للدين، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف كذلك في إنهاء الخصومات الثأرية، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح، وأهمية البرامج التدريبية لأعضاء لجان الفتوى والمصالحات في تبادل الخبرات، والاستفادة من علم وفقه كبار العلماء.

من جهته، توجه الدكتور أحمد حمادي، بالشكر والتقدير لمحافظ الإقليم على دعمه التام لجميع أنشطة الأزهر الشريف بالمحافظة، وحرصه على حضور فعاليات إنطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء لجان الفتوى والمصالحات، مشيرًا إلى أن منطقة سوهاج الأزهرية تسعى دائمًا لمواكبة التطور وثقل مهارات وخبرات جميع العاملين بها لخدمة المجتمع.