الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الفيفا في منتدي دافوس: كرة القدم لاعب اقتصادي معهم عالميا

إنفانتينو
إنفانتينو

 قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن اللعبة لم تعد مجرد رياضة يمارسها 22 لاعبا، مضيفا أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "أعتقد أنه من المهم لكرة القدم والفيفا أن يكونا حاضرين في المنتدى الاقتصادي العالمي، كرة القدم ،كما نعلم أكثر من مجرد رياضة، فكرة القدم هي بالتأكيد لاعب اقتصادي في غاية الأهمية في العالم، ولها أيضا وظيفة اجتماعية، وهو عامل مهم للغاية أيضا".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، " لذا كان ضروريا القدوم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي للقاء مسؤولي الدول، بالإضافة إلى قادة مجتمع الأعمال ولرؤية كيف يمكن لكرة القدم دمج الاقتصاد في جميع أنحاء العالم".

واستطرد "أعتقد أنه أمر مهم للغاية، ودعونا لا ننس أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكرة القدم يبلغ حوالي 270 مليار دولار أمريكي، مما يضع اللعبة في مستوى مهم تمامًا، إنها ليست مجرد لعبة مكونة من 22 لاعباً وحكماً ومشجعين يشاهدونها، إنها تتحرك كثيرًا كقطاع اقتصادي، من حيث رعاية البث وحجز التذاكر وأيضًا كل ما يدور حوله، من حيث العمليات والتموين والأمن وما إلى ذلك.

 وواصل "إنفانتينو"، لذلك، إنه حقا قطاع اقتصادي مهم وهناك الكثير من الإمكانات لتطوير هذا القطاع الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لاتباع المثال العظيم الذي قدمته أوروبا وبعض الدول الأوروبية على وجه الخصوص. هناك الكثير للقيام به في جميع أنحاء العالم".

جياني إنفانتينو انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم دافوس الفيفا

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