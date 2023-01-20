70 متسابقة تشارك في «ميس إيكو» بالغردقة فبراير المقبل

تستضيف مدينة الغردقة والقاهرة 70 متسابقة للمشاركة في «ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة» «ميس إيكو»، المقرر تنظيمها خلال الشهر المقبل بأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة، بحضور عدد من السائحين الأجانب وممثلي شركات السياحة ومسؤلي السياحة.

‏‎‎وقالت الدكتورة آمال رزق مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى ٧٠ دولة.

وأضافت أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والغردقة وتتضمن الحفلات المتخصصة وزيارة المناطق الأثرية.

وتابعت: «تضم المسابقة العديد من الفعاليات الخاصة بها مثل مسابقة الفستان الأفضل المصنوع من مواد مُعاد تدويرها حيث تشمل المسابقة عرض كلًا منهن للفستان الخاص بها ويتم التسابق بينهم للأفضل».

وتعد أهمية المسابقة في التسويق للمقصد السياحي المصري عالمياً، وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية ورحلات سفاري وعروض أزياء من المنتجات البيئية، من خلال حرص ملكات الجمال على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهن لشواطئ مدينة الغردقة وقضاء يوم كامل على شواطئها، ونشر الصور عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بهن.