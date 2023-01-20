الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

70 متسابقة تشارك في «ميس إيكو» بالغردقة فبراير المقبل

لقطات من المسابقة
لقطات من المسابقة العام الماضي

تستضيف مدينة الغردقة والقاهرة 70 متسابقة للمشاركة في «ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة» «ميس إيكو»، المقرر تنظيمها خلال الشهر المقبل بأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة، بحضور عدد من السائحين الأجانب وممثلي شركات السياحة ومسؤلي السياحة.

‏‎‎وقالت الدكتورة آمال رزق مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى ٧٠ دولة.

وأضافت أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والغردقة وتتضمن الحفلات المتخصصة وزيارة المناطق الأثرية.

وتابعت: «تضم المسابقة العديد من الفعاليات الخاصة بها مثل مسابقة الفستان الأفضل المصنوع من مواد مُعاد تدويرها حيث تشمل المسابقة عرض كلًا منهن للفستان الخاص بها ويتم التسابق بينهم للأفضل».

وتعد أهمية المسابقة في التسويق للمقصد السياحي المصري عالمياً، وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية ورحلات سفاري وعروض أزياء من المنتجات البيئية، من خلال حرص ملكات الجمال على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهن لشواطئ مدينة الغردقة وقضاء يوم كامل على شواطئها، ونشر الصور عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بهن.

التسويق للمقصد السياحي المصري ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مدينة الغردقة والقاهرة التسويق للمقصد السياحي المصري عالميا تنظيم رحلات سياحية بحرية ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة ملكات الجمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

حبس متهم بإشعال النار في سيارة مواطن بالخليفة 4 أيام

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب هواتف محمولة

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 1780 جنيها للجرام

ارتفاع معدل البطالة.. هكذا يؤثر استدانة أمريكا لـ31.4 تريليون دولار على مواطنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل