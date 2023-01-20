الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبل انتحاره.. مسلّح يقتل 5 بإطلاق نار فى جورجيا

جورجيا
جورجيا

قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي، وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا، بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو، البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.

ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني، بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان، وأُصيب خمسة أشخاص آخرون، وأحدهم حالته حرجة، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية فختانج جوميلوري: "أتت وحدة من القوات الخاصة وطلبت منه الاستسلام.. بالطبع، أطلق النار مرة أخرى".

وأشار إلى أن المشتبه به انتحر بإطلاق النار على رأسه عندما اقتحمت القوات الخاصة باب الشقة، ولم تُعرف الدوافع وراء إطلاق النار حتى الساعة.

وتشير المعلومات الأولية، وفق جوميلوري، إلى أن مُطلق النار، المولود في العام 1974، خدم في صفوف القوات الجورجية المسلّحة بين 2006 و2021 وذهب أيضًا إلى أفغانستان.

جورجيا شرق جورجيا جندي سابق اطلاق النار ساغاريجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

الأونصة بـ708 جنيهات.. أسعار الفضة فى الأسواق اليوم

قبل انتحاره.. مسلّح يقتل 5 بإطلاق نار فى جورجيا

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا

بينها دول عربية.. الأمم المتحدة تعلن الدول التي فقدت حقها في التصويت

ضربة جزاء تنهى حياة شاب فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران