تقارير: «مادويكي» يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية أن الإنجليزي نوني مادويكي، صانع ألعاب فريق إيندهوفن الهولندي، بات على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن مادويكي، يخضع حاليًا للفحص الطبي مع تشيلسي، قبل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف «البلوز».

وحسبما أكدت تقارير صحفية، فإن نوني مادويكي، سينضم إلى تشيلسي، قادمًا من إيندهوفن، مقابل 35 مليون يورو.

وسيكون ماديوكي، رابع الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من الإيفواري ديفيد فوفانا، قادمًا من مولدي النرويجي، وصانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، والأوكراني ميخايلو مودريك، جناح شاختار دونيتسك.

وبدء نوني مادويكي، مسيرته مع كرة القدم، في صفوف ناشئي كريستال بالاس، عام 2011، قبل أن ينضم إلى توتنهام هوتسبير، عام 2014، ليمضي معه أربعة أعوام، قبل الانتقال إلى إيندهوفن الهولندي، عام 2018.

وبدء مادويكي، مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لإيندهوفن (Jong PSV) في موسم 2019-2020، قبل أن يلعب للفريق الأول لإيندهوفن، في يناير من عام 2020.

وشارك النجم الإنجليزي – البالغ من العمر 20 عامًا، مع الفريق الهولندي، في 80 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا.