ضربة جزاء تنهي حياة شاب في بنها

أُصيب شاب على يد شقيقين، بعد التعدي عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات على لعب كرة القدم، في منطقة منشية دياب التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول شخص يدعى "ع م ت"، مصاب بإصابات شديدة بالوجه والرقبة إدعاء مشاجرة بينه وبين كلا من "م أ م"، وشقيقه "ي أ م"، بسبب العتاب على تضييع المجني عليه ضربة جزاء خلال لعب الكرة بملعب مركز شباب منشية دياب ببنها.

وعقب ذلك قام المتهم وشقيقه بإحضار أسلحة بيضاء "كتر"، وإصابة المجنى عليه بإصابات مختلفة في الوجه والرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية وإسعاف المصاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 764 جنح مركز بنها.