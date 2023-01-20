إجلاء 500 من منازلهم بسبب حريق هائل فى كوريا الجنوبية «فيديو»

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، لقطات ترصد إجلاء 500 شخص من منازلهم بعد حريق هائل في كوريا الجنوبية.

حريق هائل في قرية كوريونغ

وقالت يارا مجدي، مقدمة «إكسترا نيوز» إن سلطات الإطفاء الكورية الجنوبية أعلنت عن إجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم، بسبب حريق هائل في قرية كوريونغ، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في العاصمة سول.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في الساعة 6:28 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، في المربع الرابع بالقرية، الواقعة في منطقة كانجنام في سول، وفقاً لسلطات الإطفاء، وتعيش نحو 666 أسرة في هذه القرية.

وأكدت السلطات الكورية أنها تبذل جهوداً شاملة لاحتواء الحريق، وأرسلت 140 من رجال الإطفاء.