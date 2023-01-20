الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إجلاء 500 من منازلهم بسبب حريق هائل فى كوريا الجنوبية «فيديو»

حريق هائل في كوريا
حريق هائل في كوريا الجنوبية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، لقطات ترصد إجلاء 500 شخص من منازلهم بعد حريق هائل في كوريا الجنوبية.

حريق هائل في قرية كوريونغ

وقالت يارا مجدي، مقدمة «إكسترا نيوز» إن سلطات الإطفاء الكورية الجنوبية أعلنت عن إجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم، بسبب حريق هائل في قرية كوريونغ، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في العاصمة سول.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في الساعة 6:28 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، في المربع الرابع بالقرية، الواقعة في منطقة كانجنام في سول، وفقاً لسلطات الإطفاء، وتعيش نحو 666 أسرة في هذه القرية. 

وأكدت السلطات الكورية أنها تبذل جهوداً شاملة لاحتواء الحريق، وأرسلت 140 من رجال الإطفاء.

كوريا الجنوبية حريق هائل منازلهم اجلاء 500 شخص حريق

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