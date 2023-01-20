الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد بن زايد يعلن 2023 «عام الاستدامة» فى الإمارات

محمد بن زايد آل
محمد بن زايد آل نهيان

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 2023 "عام الاستدامة" في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد» يهدف- من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعةــ إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما يهدف إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الإمارات المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرهما.

عام الاستدامة 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً إلى أن الامارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد.

وقال إن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة "اليوم للغد" يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسئوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد.

وأكد أن ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات "عام الاستدامة" لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يأتي إعلان "عام الاستدامة" في ختام فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسئولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية، وما يرتبط بها من تحديات وأولويات.

الاستدامة البيئية استدامة البيئية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الساحة الدولية الحفاظ على البيئة العمل المناخى دعم الاستراتيجيات الوطنية عمل المناخ مجالات الطاقة

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