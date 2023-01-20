إيهاب المصرى: أى خطأ فنى فى مباراة القمة سيدخل الزمالك النفق المظلم

كشف الكابتن إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر سابقا، الأسباب التي تعرقل الزمالك في طريقه للفوز في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقال المصري إن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، تعد عيدا للكرة المصرية، خاصة أنها تعد بطولة خاصة ودوري منفصلا بين الفريقين.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نادي الزمالك يعتبر مباراة القمة وسيلة إعادة الاستقرار داخل صفوف النادي، لافتا إلى أن نتائج المباريات الماضية للنادي لا تحسب له، خاصة أنها لم تتسم بالأداء الذي تعودنا عليه من نادي الزمالك على مدار عامين سابقين.

وتابع، أن تخلي فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن طريقة لعبه السابقة، والتي كانت سببا واضحا في انتصارات حصل عليها النادي، هي السبب في الخسائر المتتالية لنادي الزمالك، سواء في الدوري العام أو خروجه من بطولة كأس مصر.

ولفت إيهاب المصري إلى أن هناك الكثير من الثغرات في خط ظهر نادي الزمالك، والتي تتسبب في استغلال الفرق المنافسة لها، متابعا: ظهر جليا من خلال مباراة "بيراميدز" الأخيرة والتي لم يستغل فيها نادي الزمالك كل الظروف التي كانت تخدم فوزه، سواء بالهدف المبكر أو بطرد علي جبر، أحد لاعبي نادي بيراميدز.

وأوضح أن جلسة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيكون لها تأثيرها على الأداء في مباراة القمة، لأن كل لاعب لم ينجز مهامه سيدخل الفريق كله في نفق مظلم، والخسارة أمام الأهلي بداية لدخوله النفق.