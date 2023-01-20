بتكلفة 50 مليون جنيه.. موزع كهرباء «الزنكلون» تضيء الزقازيق في الشرقية

اهتمت الدولة بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي، وعدم انقطاعه، وكان من سبل ذلك عدة مشروعات من بينها إنشاء موزع كهرباء "الزنكلون" ذو الجهد المتوسط التابع بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن خطة التطوير الذي يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجرى تنفيذ أعمال إنشاء 4 موزعات جهد متوسط بمراكز (الزقازيق – أبو حماد – صان الحجر – كفر صقر) في الشرقية بتكلفة 116 مليونا و580 ألف جنيه.

وتم التنفيذ بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء بعمل المشروعات الجديدة وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار.

وكلف إنشاء موزع كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق، الدولة المصرية تكلفة 50 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الزنكلون والقرى المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالبنية التحتية ومنظومة الكهرباء بالتعاون مع الوزارة للاستقرار في تدفق الكهرباء وإنارة الشوارع ومنع انقطاعها علي المواطنين.