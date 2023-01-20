الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف سموحة في مباراة تصحيح الأوضاع ببطولة الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا تعادل في أخر مبارياته مع فاركو

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحل المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات وخمس هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 .

على الجانب الأخر يحتل سموحة بقيادة طارق العشري المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين و7 تعادلات و4 هزائم ويملك أضعف هجوم في الدوري ولم يسجل سوى ستة أهداف واهتزت شباكه 11 مرة وجمع 4 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع فيوتشر  والهزيمة أمام فاركو إضافة لهزيمته أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والابتعاد عن الفرق المهددة بالهبوط رغم الأجواء الصعبة التي تصاحب الفريق نتيجة نقص الصفوف وانقسام مجلس الإدارة حول بقاء أو رحيل طارق العشري .

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمر صلاح وأحمد السعدني ومحمود شبانة وشريف رضا وأحمد جمال وأحمد شوشة وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه وأحمد عبد العزيز ومحمد عصام ومحمود حليمو وزياد طارق وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي وطارق علاء والصباحي عماد ومحمد نادي وحسام حسن وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة غياب الهاني سليمان وأحمد عبد الحكم وأحمد مصطفى وصديق أوجولا وأليا سيلا.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده مصطفى حسن ومحمود عبد السميع و معهم السيد منير وهشام القاضي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا سموحة أحمد سامي طارق العشري

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