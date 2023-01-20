الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يقلب تأخره أمام فياريال إلى فوز بثلاثية فى كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد وفياريال
ريال مدريد وفياريال

نجح ريال مدريد في بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3 / 2 على مضيفه فياريال، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 57 سجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عبر فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك زميله ميليتاو التعادل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 86 نجح ريال مدريد في تسجيل هدف الفوز عبر داني سيبايوس، ليقطع الفريق تذكرة العبور لدور الثمانية.
 

اخبار ريال مدريد ريال مدريد فياريال الإسباني كاس ملك اسبانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

علاقة غير شرعية.. مباحث السادات تكشف لغز العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة

خبراء يتوقعون خفض الدولار عقب اعتماد الجنيه المصرى بسلة العملات فى روسيا

اتهم بقضية دعارة وأدار مباراة تاريخية بالمونديال.. من هو سلافكو فينتشيتش حكم مباراة القمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل