بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك

رد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على التقارير التي ربطت صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وارتبط اسم عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية: "النادي لم يتلق أي عروض لضم السعيد، وطالما لا يوجد أي عروض فلا يوجد مجال للحديث والمناقشة".

وأضاف: "تحدثنا مع باتشيكو عن احتياجات الفريق، ولدينا تفكير في تعزيز صفوفنا من خلال ضم لاعب أو اثنين، من الوارد أن يكون التدعيم من خلال ضم لاعب أجنبي ولاعب آخر من الدوري المصري".

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن بيراميدز وصل للنقطة 27 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بينما توقف فاركو عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.