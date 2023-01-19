مفاجآت مونديال اليد.. كرواتيا تتعادل مع الدنمارك وتمنح مصر صدارة المجموعة

فجرت كرواتيا أكبر مفاجآت بطولة العالم لكرة اليد، ونجحت في تحقيق تعادل مثير مع الدنمارك بطل العالم بنتيجة “32-32”.

وقدم لاعبو كرواتيا مباراة كبيرة على عكس مستوى الفريق خلال افتتاحية البطولة أمام الفراعنة والتي حسمها المنتخب الوطني بنتيجة 31-22.

وحافظت كرواتيا على التقدم طوال أحداث الشوط الأول بفارق وصل لـ3 أهداف في بعض اللحظات قبل أن ينتهي الشوط بنتيجة 16-15.

وعادت الدانمارك خلال الشوط الثاني، لتدرك التعادل ويسيطر التعادل على أداء الفريقين وتنتهي المباراة بالتعادل 32-32.

وحصلت كرواتيا على نقطة رفعت رصيدها لـ3 نقاط، محتلًة المركز الرابع في المجموعة فيما وصل رصيد الدنمارك لـ5 نقاط واحتلت به المركز الثاني خلف منتخب مصر متصدر المجموعة.

وفي منافسات المجموعة الثالثة، نجحت النرويج في قلب تأخرها في الشوط الأول أمام صربيا للفوز بنتيجة 31-28.

وانتهى الشوط الأول لصالح الصرب بنتيجة 14/17، إلا أن لاعبي النرويج نجحوا في العودة خلال الشوط الثاني.

ورفعت النرويج رصيدها لـ6 نقاط لتتصدر المجموعة بالتساوي مع ألمانيا.

واستقر رصيد صربيا عند نقطتين لتبقى في المركز الرابع.