والدة الراحل محمد عبد الوهاب تساند فريق سارة حسانين في «كابيتانو مصر»

شهدت حلقة اليوم من “كابيتانو مصر” مفاجأة للاعبين من خلال تواجد والدة الراحل محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لدعم الفريق الذي يحمل اسم اللاعب الراحل بقيادة سارة حسانين.

وطلبت سارة من لاعبي فريقها بالفوز بأي طريقة على فريق علي أبو جريشة خاصة في ظل تواجد والدة محمد عبد الوهاب بالملعب.

وبدأت منذ قليل، الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر"، بموقف إنساني لأحد مواهب البرنامج اللاعب محمد أشرف، والذي طلب الاحتفال بعيد ميلاد والدته.

“إليسيا يانكون” إحدى مقدمات برنامج “كابيتانو مصر”، استجابت لطلب اللاعب وتوجهت إلى منزله وقابلت والدته وقدمت لها “تورتة” الاحتفال بعيد مولدها.

“يانكون” احتفلت مع والدة اللاعب محمد أشرف، وأجرت مكالمة فيديو معه ليشارك في الاحتفال بعيد ميلاد والدته وسط أجواء مميزة.

تواجد النجم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، في الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر" في مفاجأة لكل ناشئي البرنامج.

ودخل ميديو حاملا الكرات مرتديا ملابس غريبة تشبه العباءة، وسط احتفال كبير من قبل اللاعبين الشباب.

وسأل ميدو عن اللاعب أدهم حيث كان مريضا مؤخرا وأحضر له مفاجأة من خلال تواجد أسرته والتقط معهم الصور التذكارية، وطلب من جميع اللاعبين التركيز في البطولة وتعليمات المدربين وأشاد بالكابتن محمد اليماني، مؤكدا أنه كان لاعبا عالميا كما أشاد بالكابتن سارة حسانين.