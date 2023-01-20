اتهم بقضية دعارة وأدار مباراة تاريخية بالمونديال.. من هو سلافكو فينتشيتش حكم مباراة القمة؟

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكمًا لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق الزمالك بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.



سلافكو فينتشيتش من مواليد 25 نوفمبر 1979، يبلغ من العمر 43 عامًا.

وأدار أول مباراة له في عام 2007 بالدوري المحلي، قبل أن يتم اعتماده كحكم دولي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2010.



أول مشاركات فينتشيتش في البطولات الرسمية كانت في بطولة أمم أوروبا 2012، وكان حكمًا مساعدً لدامير سكومينا.

وأدار العديد من المباريات في البطولات الأوروبية للأندية، بالإضافة إلى انتدابه لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.

كما شارك في إدارة مباريات أمم أوروبا تحت 17 عامًا في 2013 بسلوفاكيا، وأدار 3 مباريات.

وأدار أيضًا مونديال تحت 17 عامًا في الهند بعام 2017، وتحت 20 عامًا في 2019 بنيوزلندا.



وشارك فينتشيتش في إدارة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأدار فينتشيتش 4 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري، وهي توتنهام ضد مارسيليا، وإنتر ضد برشلونة، ورينجرز ضد ليفربول، وسبورتنج لشبونة ضد أينتراخت فرانكفورت.



وفي بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، أدار فينتشيتش مباراتين الأولى كانت مباراة الأرجنتين والسعودية والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

كما أدار مباراة ويلز ضد انجلترا في دور المجموعات، والتي انتهت بفوز انجلترا بثلاثية نظيفة.



فينتشيتش أدار 233 مباراة خلا مسيرته التحكيمية وأخرج 1007 بطاقة صفراء، و63 بطاقة حمراء.



وفي الموسم الجاري، أدار 15 مباراة وأخرج 59 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء وبطاقة صفراء تحولت لحمراء بالصفراء الثانية.

اعتقل بتهمة التورط في الدعارة



تعرض سلافكو فينتشيتش للاعتقال في عام 2020 من قبل شرطة دولة البوسنة والهرسك باتهامه في بالتورط في عصابة للمخدرات والدعارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة 24 sata الكرواتية.

وتم القبض عليه أثناء محاولته عبور الحدود مع كرواتيا في قارب كان يقل 3 نساء ومعه تيجانا ماكسيموفيتش.

واتهم ضمن 26 رجلًا زعمت الصحيفة أن بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية غير قانونية، ولكن هذه التهم أسقطت عنه فيما بعد.