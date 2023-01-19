الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنمية الإفريقى»: الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للقارة يتخطى المتوسطات العالمية مسجلًا 4%

بنك التنمية الأفريقى
بنك التنمية الأفريقى

أفاد بنك التنمية الإفريقي بأن النمو الاقتصادي في القارة يفوق التوقعات العالمية في 2023-2024، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا سيبلغ متوسطه 4% في عامي 2023 و 2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.7% و3.2% على التوالي للعامين.

جاء ذلك في تقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات المستقبلية لإفريقيا، الصادر اليوم الخميس في أبيدجان، حيث المقر الرئيسي للبنك.

وفي تصريحات تعليقًا على إطلاق التقرير، قال رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا إن التقرير الجديد جاء في وقت تثبت فيه الاقتصادات الإفريقية مرونتها، برغم الرياح المعاكسة الكبيرة التي تواجهها.

وأشار إلى أنه برغم التقاء الصدمات المتعددة، كان النمو في جميع المناطق الإفريقية الخمس إيجابيًا في عام 2022، ومن المتوقع أن تكون التوقعات لعام 2023-2024 مستقرة.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار نيالي كابا: "نحن بحاجة إلى هذه التحديثات المنتظمة لتقييم أداء الاقتصاد الكلي في بلداننا وآفاقه. وستساعد هذه المعلومات الموثوقة في اتخاذ القرار وإدارة المخاطر للمستثمرين المحتملين في إفريقيا".

بينما قال الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا ومحامي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أهداف التنمية المستدامة: "يمكن لمعدل إفريقيا أن يرتفع بنسبة 7% أو أكثر لكل عام باستمرار في العقود القادمة. ما سنشهده بناءً على المرونة التي نراها في هذا التقرير هو تسريع حقيقي للتنمية المستدامة لإفريقيا حتى تصير الجزء سريع النمو من الاقتصاد العالمي؛ فإفريقيا هي المكان المناسب للاستثمار".

وقال رئيس الاقتصاديين بالإنابة ونائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، كيفين أوراما، إن إفريقيا لا تزال وجهة مواتية للاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي.

وأضاف أوراما: "تظل القارة كنزًا دفينًا للمستثمرين الأذكياء على مستوى العالم".

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