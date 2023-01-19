الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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برلماني: المستثمر الخاسر الوحيد عند الإخلال بشروط الرخصة الذهبية

أيمن محسب
أيمن محسب

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال الاعتماد على الذات في الإنتاج المتنوع الجهات، لهذا قدمت الدولة الكثير من التسهيلات للمستثمر لتشجيعه على الإنتاج والمشاركة في العملية التنموية.

تسهيلات الدولة للمستثمر 

أضاف محسب، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الرخصة الذهبية من أهم القرارات التي أقرتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة لزيادة حركة الاستثمار ولتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة  بالخزانة المصرية.

الإخلال بشروط الرخصة الذهبية 

وتابع أنه حال عدم التزام المستثمر بشروط وقواعد الرخصة الذهبية التي حددتها الدولة وأعلنت عنها فسيتم سحبها مرة أخرى وهنا الخاسر الوحيد سيكون المستثمر بالمقام الأول.

أيمن محسب نائب بمجلس الشعب مصر جديدة الرخصة الذهبية تقليل الفاتورة الاستيرادية

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