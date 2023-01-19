«صنايعية مصر»: كيف رد «ناصر» على وضع الياميش ببطاقة التموين؟

كشف الكاتب عمر طاهر كواليس زيارة الرئيس الراحل عبدالناصر صديقه جوزيف تيتو، رئيس يوغسلافيا عام 1958، وبعد عودته استدعى كمال رمزي استينو وزير التموين في عهده.

وقال طاهر، خلال حلقة الليلة من برنامجه "صنايعية مصر"، المذاع عبر فضائية (DMC) أن ناصر أعطى استينو نوتة دون فيها بعض الملاحظات خلال تواجده بيوغسلافيا، عن نظام الجمعيات الاستهلاكية.

وتابع أن استينو بدأ يبحث عن الطريقة التي تجعلها أكثر من محال تقدم سلعة، وتذكر وقتها أنه قبل الثورة كان هناك أزمة الكيروسين، في مصر وتم توزيعه على الناس ببطاقات خاصة مع الكاستور.

فكرة بطاقة التموين

وعرض استينو فكرة بطاقة التموين على عبدالناصر، والتي توفر الحماية للأسر من خلال توفير بعض السلع من "زيت وسكر وشاي، وكاستور، وملابس"، ومن الممكن أن يوضع عليها "ياميش" بالمواسم، ليبدي ناصر اندهاشه من الياميش ويؤكد أنه رفاهية، فرد عليه استينو أن مليون جنيه ياميش ليست رفاهية لشعب يتناول شاي بـ12 مليون جنيه.