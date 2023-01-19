هاري كين يقود تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي بالدورى الانجليزى

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجه مانشستر سيتي، اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل توتنهام على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، كريستيان روميرو، إريك داير، بن ديفيز.

وسط الملعب: إيفان بريسيتش، إيميل هويبيرج، رودريجو بنتانكور.

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

وضمت دكة البدلاء كلا من: فوستر، مات دويرتي، ديفنسون سانشيز، تانجانجا، كليمن لينجليه، سيسجنون، بيسوما، سار، ريتشارلسون.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة توتنهام بالدوري الانجليزي



في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جندوجان، جاك جريليتش.

الهجوم: رياض محرز، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.



فيما ضمت دكة البدلاء كلا من: أورتيجا مورينو، كيل والكر، روبن دياز، كالفين فيليبس، جواو كانسيلو، أيمريك لابورتي، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم الخميس، وسط معنويات منخفضة للغاية، بعدما خسر أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام أرسنال بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 33 نقطة.